Strage di Pasqua, autobus si schianta sulla processione: morti e feriti

In una tragica svolta degli eventi durante le celebrazioni pasquali, un autobus ha travolto una folla di fedeli che partecipava a una processione religiosa a Jaboatao, nello stato brasiliano di Pernambuco, provocando la morte di quattro persone e il ferimento di almeno altre venti. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha attirato l’attenzione dei media nazionali, che hanno diffuso le immagini dello schianto, divenute virali sui social media.

La processione di Pasqua, un momento di profonda spiritualità e comunione per i fedeli, si è trasformata in una scena di caos e dolore quando l’autobus, giunto a grande velocità su un rettilineo dopo una ripida discesa, ha improvvisamente investito la folla inermi. Le immagini dell’incidente, pubblicate online, mostrano la folla che, ignara del pericolo incombente, seguiva un furgone in un clima di festa religiosa, solo per essere travolta pochi momenti dopo dal bus fuori controllo.

Vídeo mostra o exato momento do acidente com micro-ônibus desgovernado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, que deixou ao menos 4 mortos e 20 feridos



Le autorità locali si sono immediatamente mobilitate per fornire soccorso e assistenza alle vittime, ma il bilancio è stato grave: quattro morti e almeno venti feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. La comunità di Jaboatao è in lutto per la perdita improvvisa e il dolore che ha colpito fedeli e famiglie durante un periodo che avrebbe dovuto essere di rinnovata speranza e celebrazione.

Le cause dell’incidente rimangono al momento non chiare, e le indagini sono in corso per determinare le responsabilità. Una delle questioni più inquietanti è la fuga dell’autista del bus immediatamente dopo l’incidente, un gesto che ha suscitato indignazione e richieste di giustizia da parte dei cittadini e delle autorità. La comunità di Jaboatao, così come l’intero Brasile, resta in attesa di risposte, sperando che eventi così tragici non si ripetano mai più.

La tragedia ha interrotto bruscamente le celebrazioni pasquali, ricordando a tutti la fragilità della vita e l’importanza della sicurezza nelle pubbliche manifestazioni. In questo momento di dolore, si rinnovano le preghiere per le vittime e i loro cari, nella speranza che possano trovare conforto e giustizia in seguito a questa incomprensibile tragedia.