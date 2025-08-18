Strage in un locale: sette morti, carneficina totale. “C’è anche un video”

Una domenica mattina di violenza ha scosso la tranquillità di un quartiere, dove sette persone sono state uccise in un attacco improvviso e coordinato. La scena, fino a poco prima animata da chiacchiere e risate, è stata trasformata in un luogo di panico e morte da un gruppo armato che ha aperto il fuoco senza esitazione.

Il video diffuso sui social mostra chiaramente l’arrivo del commando: uomini incappucciati e vestiti di nero, che si muovono con rapidità e precisione. Nessuna parola è stata scambiata, solo la freddezza di una esecuzione pianificata. Tra le vittime, un ex agente di polizia e un uomo noto come Rasta, figura di rilievo nel mondo criminale locale.

Dettagli dell’attacco e vittime

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo armato è arrivato a bordo di più veicoli e ha aperto il fuoco su un gruppo di persone radunate in strada. L’azione è stata rapida e violenta, causando la morte di sette individui, tra cui il presunto leader criminale conosciuto come Rasta e un ex agente di polizia.

Le autorità mantengono l’ipotesi che l’attacco fosse mirato a colpire figure specifiche legate al controllo del territorio, inserendosi in un contesto di crescente tensione e violenza legata al narcotraffico e al controllo delle rotte criminali nella regione.

Le indagini e i video utili

La polizia ha confermato che, al momento, non sono stati effettuati arresti. Tuttavia, le immagini diffuse online potrebbero essere fondamentali per le indagini in corso. I video mostrano gli aggressori incappucciati, vestiti interamente di nero, mentre scendono dai mezzi e sparano a ripetizione prima di allontanarsi. Le autorità continuano a lavorare per identificare i responsabili e comprendere il movente preciso di questa carneficina, che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale.