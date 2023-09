Strage sulla strada, violentissimo frontale. Due fidanzati e… Cronaca

Il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 26 settembre lungo la superstrada Cassino-Sora, nel tratto in corrispondenza del comune di Fontechiari (Frosinone), è pesantissimo. Tre giovani hanno perso la vita in quello che si può definire un dramma stradale. Sono state identificate nella notte le tre vittime dell’incidente. Si tratta di Alessio Tuzi, 30 anni, conducente di ambulanze della Campoli Soccorso, residente a Fontechiari che era in compagnia di Iris De Vincenzi, 26 anni, residente ad Arnara. I due viaggiavano su una Ford Fiesta che si è scontrata con la Punto condotta da Alessandro Muscedere, 19 anni, di Vicalvi. Per ora, le dinamiche esatte che hanno portato al tragico scontro frontale tra una Grande Punto e una Ford sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sora.

Testimoni raccontano di un impatto di tale violenza da far pensare a una deflagrazione. I rumori dell’incidente hanno allarmato gli abitanti delle zone limitrofe, che hanno immediatamente contattato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo del personale Ares 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, per i tre giovani occupanti delle vetture non c’era purtroppo più nulla da fare.

A seguito dell’incidente, la superstrada Cassino-Sora è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

La comunità locale è in lutto e sotto shock. Mentre si attendono ulteriori dettagli sull’accaduto, cresce l’appello alla prudenza e alla responsabilità alla guida, soprattutto in considerazione della giovane età delle vittime. La strada, una volta di più, si rivela un teatro di tragedie che spezzano vite e destini.