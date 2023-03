Striscia la notizia mette nei guai Soumahoro: “Che fine fanno quei soldi?”

Era quasi un mese che giornali e tv non si occupavano più di Aboubakar Soumahoro e della sua famiglia. Da quando cioè il Fatto Quotidiano, giornale diretto da Marco Travaglio, ha raccontato di una somma in denaro di oltre mezzo milione di euro spostata all’estero dal conto italiano della Karibu, la cooperativa gestita da Marie Terese Mukamitsindo, la suocera di Soumahoro. Conti esteri intestati proprio alla donna e anche a Richard Mutangana, il cognato del parlamentare che gestisce un resort di lusso a Kigali in Rwanda. Ora però contro il deputato eletto con la sinistra, ma passato ora al Gruppo Misto, si abbatte la scure di Striscia la Notizia che lancia altre pesanti accuse.

Striscia la Notizia contro Soumahoro

Durante l’ultima puntata, andata in onda su Canale 5 lunedì 6 marzo, il tg satirico ideato da Antonio Ricci ha deciso di mandare in onda un servizio che rischia di mettere in serio imbarazzo Aboubakar Soumahoro. Secondo quanto riferisce Pinuccio, l’inviato di Striscia la Notizia, la Onlus ‘Sportello dei Diritti’ avrebbe presentato una denuncia alla procura di Foggia per chiedere se i soldi raccolti da Soumahoro tramite le sue famigerate raccolte fondi, siano stati poi effettivamente utilizzati per aiutare gli immigrati in difficoltà.

Soldi che Soumahoro ha raccolto con la motivazione dichiarata di acquistare cibo durante la pandemia, comprare i regali di Natale ai bambini del ghetto foggiano di San Severo e organizzare uno sciopero dei migranti contro lo sfruttamento sul lavoro. Ma Striscia la Notizia non ci vede chiaro in queste operazioni. Tanto che Pinuccio ha dichiarato che per queste donazioni il parlamentare non ha mai fornito i giustificativi. Ad esclusione di un video pubblicato sui social in cui si vedono alcuni suoi collaboratori che caricano del cibo su un furgoncino.

L’inviato di Striscia la Notizia ha anche rivelato che Aboubakar Soumahoro accetterebbe ancora donazioni in denaro tramite il sito Aboubakarsoumahoro.it. Per provare se è ancora davvero possibile inviare soldi al deputato ex di Sinistra e Verdi, Pinuccio ha effettuato anche una donazione di cinque euro che, secondo quanto riferisce, è andata immediatamente in porto. “Che fine faranno questi soldi?”, si domanda preoccupato l’inviato della trasmissione di Canale 5.

