Striscione con Meloni e Valditara a testa in giù

Questa mattina sono apparse davanti al liceo Carducci di Milano immagini della premier Giorgia Meloni e del ministro della Pubblica Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a testa in giù. Accanto c’era uno striscione con la scritta ‘Ma quale merito la vostra è solo violenza’, insieme a due simboli anarchici. Il gruppo Lega Giovani Milano ha denunciato e pubblicato la foto.



La Ministra del turismo Daniela Santanchè ha definito il fatto come “molto grave”. Ha inoltre espresso la sua solidarietà al Premier Meloni e al collega Valditara. Secondo la ministra, questi episodi alimentano la cultura dell’odio all’interno delle scuole, luoghi che dovrebbero essere presidi di educazione e confronto civile e democratico. È inaccettabile e va condannato fermamente da tutte le forze politiche.



Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la sua totale solidarietà a Giorgia Meloni e a Giuseppe Valditara. Secondo il sindaco, lo striscione apparso fuori dal liceo milanese è un fatto grave e il rischio anarchico non è da sottovalutare. Inoltre, ha provato tristezza per i commenti provocatori di alcuni esponenti di destra.



Anche Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, ha espresso solidarietà a Meloni e Valditara. Ha definito il fatto grave e inaccettabile e ha condannato fermamente l’episodio.



In un periodo in cui la politica italiana sembra essere sempre più polarizzata e divisa, questo episodio è una chiara dimostrazione di come la violenza e l’odio non portino a nulla di positivo. È importante che tutti i leader politici condannino senza ambiguità la violenza e lavorino insieme per creare un clima di dialogo civile e rispettoso, in cui le idee possano essere confrontate e discusse in modo costruttivo. Solo così si potrà ricostruire un clima di fiducia e rispetto reciproco che sono alla base di ogni democrazia sana e funzionante.