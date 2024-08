Screenshot

La comunità di Lipari è stata sconvolta da una tragedia improvvisa che ha colpito la famiglia di Elio Zanca, un uomo di 36 anni, deceduto tragicamente sulla spiaggia di Unci. Elio stava giocando a pallone con i suoi due figli, di 10 e 8 anni, quando è stato colto da un malore improvviso. Dopo essersi tuffato in acqua, come era solito fare, non è più riemerso. La sua compagna, Antea, e i presenti sulla spiaggia, tra cui molti isolani e turisti, sono rimasti paralizzati dallo shock di fronte all’accaduto, avvenuto proprio alla vigilia delle celebrazioni per il patrono San Bartolomeo.

Elio Zanca era una figura molto conosciuta e stimata sull’isola. Pittore e manovale, era apprezzato non solo per la sua abilità nel lavoro, ma anche per il suo carattere solare e generoso. La sua famiglia, residente nella località di Pirrera, è stata colpita da un dolore immenso. Don Alessandro De Gregorio, parroco di Canneto, ha ricordato Elio come una persona sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. “Era una presenza solare, un lavoratore instancabile innamorato della sua famiglia. Ogni sera mi teneva compagnia e si dedicava a numerosi piccoli lavori in chiesa. Siamo tutti profondamente scioccati e addolorati,” ha dichiarato il parroco.

La scomparsa di Elio ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Lipari. Il suo sorriso e la sua disponibilità avevano conquistato il cuore di molti. Un amico, visibilmente toccato, ha scritto un messaggio commovente in sua memoria: “Non ci sono parole per descrivere questo momento. Sei stato un amico grandissimo, sempre solare e pronto ad aiutare. Mancherai tantissimo, caro Elio. Proteggi tutti i tuoi cari da lassù. Fai buon viaggio, amico mio, e un giorno ci ritroveremo.”

In segno di rispetto e cordoglio per la perdita di Elio, i festeggiamenti per San Bartolomeo del Monte, previsti per domenica 25 agosto 2024, sono stati annullati. Don Giuseppe Mirabito, parroco di San Giuseppe, insieme ai fedeli della parrocchia e della contrada di Monte Gallina, ha espresso vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore. Elio, che insieme al fratello Gianluca aveva contribuito all’allestimento della chiesetta per la festività, era considerato il cuore pulsante della comunità, e la sua assenza si farà sentire a lungo.