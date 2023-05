Stupratore di Latina, aveva già colpito. È stato fermato

Una terribile notizia arriva da Latina Scalo, dove un uomo di 31 anni, sospettato di aver aggredito una coppia di ragazzini nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, era già stato accusato di violenze nei confronti di altre tre donne. Si tratta di Marcu Dragos, tossicodipendente e pluripregiudicato, che era già stato processato per furti in abitazione, ricettazione, maltrattamenti e abusi sessuali contro le sue ex compagne, tutte connazionali rumene. Nonostante le accuse, il 31enne era a piede libero tra un processo e l’altro, intervallati da brevi permanenze in carcere.



La notte dell’aggressione, dopo aver fumato crack, l’uomo ha colpito brutalmente un diciassettenne fino a farlo perdere conoscenza e ha sequestrato e si teme anche abusato sessualmente di una sedicenne. Marcu Dragos, 31enne di nazionalità romena, è stato trovato in un immobile abbandonato a poca distanza da dove sono avvenuti i fatti ed è stato portato in questura.