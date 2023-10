Stupro di Palermo, il giudice zittisce gli avvocati: “Cosa c’entra la sfera privata della vittima?”

Stupro di Palermo, la deposizione della vittima. Si è tenuto ieri, per oltre sei ore, l’incidente probatorio di fronte al Giudice per le indagini preliminari (Gip) sul presunto stupro di gruppo al Faro di Palermo ai danni della diciannovenne, avvenuto lo scorso luglio. La vittima era presente, in collegamento da un’aula accanto a quella in cui si teneva la seduta, per preservare la sua identità. Per molte ore la giovane ha ripercorso l’orrore, incalzata dalle domande degli avvocati della difesa. La gip è stata dunque costretta a sospendere l’udienza, definendo le illazioni dei difensori “una incursione nella sfera privata che non c’entra col processo”.

Un frammento del branco insieme alla vittima

Incidente probatorio per lo stupro di Palermo, la deposizione della vittima

A tre mesi dallo stupro di Palermo, la deposizione della vittima. La giovane, costretta ad agosto a lasciare il suo quartiere per andare in una comunità protetta, ha ripercorso per oltre sei ore quella notte del 7 luglio. Il suo racconto conferma tutte le sue accuse nei confronti del gruppo che l’avrebbe aggredita dopo la scelta di allontanarsi dal centro della città. Ha ribadito che non si trattava di rapporti consensuali.