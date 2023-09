Stupro Palermo, lo sfogo social della ragazza

“Mi fate troppo schifo. ‘Io la conosco’, ma chi ca..o vi conosce. Che vi vantate di cose che non avete mai fatto con me. Non mi farei problemi a dire che sia così, perché alla fine non è un delitto. Ma sentire la gente che inventa le cose mi fa uscire pazza. Che schifo. Quante denunce di diffamazione volete per smetterla?”.



Queste le parole vibranti e cariche di dolore di una ragazza palermitana di 19 anni, apparse sui social nei giorni scorsi. La giovane ha denunciato sette ragazzi, accusandoli di averla violentata in gruppo al Foro Italico di Palermo lo scorso 7 luglio.



La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e diviso gli utenti del web. Molti hanno espresso solidarietà e vicinanza alla vittima, ma non sono mancate le voci, anche sui social, di chi ha sostenuto di aver avuto con lei una relazione, mettendo in dubbio la sua versione dei fatti.



In seguito a quanto accaduto e alle molteplici reazioni, la giovane è stata trasferita, per ragioni di sicurezza, in una comunità protetta al di fuori della Sicilia. Da lì, ha voluto rispondere a chi la diffama e chi mette in dubbio la sua testimonianza, ribadendo con forza la verità dei fatti.



La vicenda è ancora in fase di indagine e gli inquirenti stanno lavorando per fare chiarezza sul drammatico episodio, mentre la comunità locale e il web restano in attesa di risposte e verità.