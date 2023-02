Scontro Conte-Sallusti a Quarta Repubblica: “Sono tutti impazziti?”

Scontro senza esclusione di colpi in diretta tv tra Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti. Accade durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, il talk show di Rete 4 condotto da Nicola Porro. Il leader del M5S è ospite nello studio Mediaset, mentre il direttore di Libero è collegato dalla redazione del suo giornale. L’argomento principale della disputa è il Superbonus sulle ristrutturazioni edilizie varato dal governo Conte 2 e cancellato dalla Meloni, anche se l’esecutivo di centrodestra sta tornando parzialmente sui suoi passi a causa delle polemiche. Sallusti incalza l’ex premier che si difende con le unghie e con i denti.

Sallusti contro Conte a Quarta Repubblica

“Tutti gli italiani erano felici che era stato trovato un metodo per far crescere l’economia. Però è stato scoperto che tutto questo era frutto di un doping. – attacca subito Alessandro Sallusti all’inizio di Quarta Repubblica – Vogliamo provare a vincere le Olimpiadi senza doparci? Quando tutti gli economisti, accertata la verità, hanno detto che qui salta lo Stato possiamo ammettere che qualcosa è sbagliato?”, si domanda polemicamente il direttore di Libero.

“Non si scherza con questa comunicazione manipolativa, è una misura che non tocca il debito, è stato un volano per le costruzioni. – si giustifica però Conte – Perché non si crea un buco? È una misura che al limite impatta sul deficit”. Ma Sallusti non molla l’osso: “Allora siamo di fronte a un complotto contro di lei? Sono tutti impazziti allora? Si stanno inventando un buco di bilancio?”. La replica del suo interlocutore a Quarta Repubblica è altrettanto dura. “È irresponsabile che il presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia dicano che abbiamo un buco nei conti dello Stato. – tuona il leader pentastellato – È falso. Il falso in bilancio è un reato. Un governo responsabile non è che la sera chiude tutto un meccanismo. Ma si predispone per trovare una soluzione”.

Ma Sallusti non sembra affatto turbato dalle sue parole. “Non ammettere che forse qualcosa non ha funzionato e sarebbe bene rivederlo velocemente mi preoccupa. Perché se lei fosse ancora presidente del Consiglio ci saremmo schiantati”, punta il dito il giornalista. Infine Conte accusa la Meloni: “Il governo che blocca i bonus vuole incrementare le spese militari”. Ma si schianta contro l’ironia caustica di Sallusti: “L’ultimo governo che ha aumentato le spese militari è stato il suo e non c’era una guerra in corso”.

