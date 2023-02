Superbonus, arriva lo stop definitivo: il governo cancella lo sconto in fattura

Per i Superbonus arriva lo stop dal governo Meloni. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto legge che sospende lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali sui bonus edilizi. Si tratta dell’ennesima modifica all’incentivo alla ristrutturazione ideato durante il secondo governo Conte e già rivisto in parte dall’esecutivo Draghi. Dunque con questa nuova ridefinizione, non sarà più possibile utilizzare la cessione dei crediti d’imposta o lo sconto in fattura al posto della detrazione fiscale. Intanto ad insorgere sono le opposizioni e le associazioni di categoria, che parlano di decine di migliaia di imprese a rischio fallimento. Lunedì l’incontro a Palazzo Chigi tra governo ed associazioni per cercare una soluzione.

Superbonus: arriva lo stop definitivo

Dunque, dall’entrata in vigore del decreto, per i vari interventi edilizi (dalle ristrutturazioni all’efficienza energetica, dalle facciate alle colonnine) “non è consentito l’utilizzo” delle due opzioni previste al posto delle detrazioni fiscali, ovvero cessione e sconto, con l’eccezione gli interventi per cui sia già stata presentata la Cila. Allo stesso tempo, per i crediti già esistenti non sarà più consentito l’acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni, per evitare la formazione di nuovo debito pubblico.

>>>> Vincoli UE agli aiuti di Stato, Meloni messa all’angolo

>>>> Concessioni balneari, Europa attacca l’Italia: “Assicurare parità e concorrenza”



Intanto l’associazione nazionale cosruttori edili Ance lancia l’allarme: “Se, come sembra in queste ore, il Governo bloccherà per sempre la cessione di nuovi crediti da bonus senza aver individuato prima una soluzione per sbloccare quelli in corso vorrà dire che si è deciso di affossare famiglie e imprese in nome di non si sa quale ragion di Stato“, ha scritto la presidente Federica Brancaccio in un post su Facebook.



Ti potrebbe interessare anche: Stop auto benzina e diesel: ecco cosa succederà alle vecchie vetture dal 2035