Superbonus, quando Meloni applaudiva e ne voleva di più

La polemica intorno al superbonus 110% si infiamma. La maggioranza guidata da Giorgia Meloni ha definito recentemente il provvedimento come “la più grande truffa ai danni dello Stato”. Tuttavia, questa retorica non trova consenso nel Movimento 5Stelle che ha deciso di scorrere indietro nelle pagine dei social alla ricerca delle dichiarazioni fatte in passato dalla premier Meloni e da altri esponenti di spicco della coalizione.



Risalgono a soli dodici mesi fa le parole della premier, che nel settembre 2022 affermava: “Pronti a tutelare i diritti del superbonus e a migliorare le agevolazioni edilizie”. Parole supportate anche dal vicepremier Matteo Salvini, il quale, a febbraio, evidenziava come “Il superbonus è fondamentale, l’edilizia è cresciuta del 15%”.



Il Movimento 5Stelle non si ferma qui. Prosegue, infatti, la rassegna delle dichiarazioni passate, citando Maurizio Gasparri di Forza Italia che, nell’ottobre del 2021, chiedeva con enfasi l’estensione di tutti i bonus per l’edilizia. Viene poi menzionato Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, che evidenziava l’importanza del bonus nell’avere permesso a “migliaia di aziende di ricominciare a lavorare onestamente”.



In chiusura del loro post, il Movimento 5Stelle sottolinea con accento critico: “Gli stessi che prima chiedevano l’estensione del superbonus, oggi lo attaccano per sviare l’attenzione dai disastri del loro governo… Incommentabili!”.



Questo scontro verbale dimostra quanto il contesto politico possa mutare e quanto le dichiarazioni del passato possano tornare alla ribalta, specie in un clima di tensione e di rivalità politica. Resta da vedere come evolverà questa polemica e quali saranno le prossime mosse dei partiti coinvolti.