Supermercati italiani, la classifica dei più convenienti: dove si può risparmiare davvero in ogni città

La situazione economica attuale in Italia è segnata dalla riduzione e dall’aumento dei tassi di interesse, dalle problematiche che si sono acuite a seguito della pandemia e delle decisioni governative dell’epoca. Questi fattori hanno avuto un impatto negativo sul potere d’acquisto delle famiglie italiane, costringendole a trovare strategie per risparmiare. Uno scenario nel quale diventa perciò fondamentale risparmiare in attesa di tempi migliori: proprio per questo, la testata Altroconsumo ha realizzato uno studio, riportato dal Corriere della Sera, sui supermercati più convenienti del nostro Paese. Dati alla mano, una coppia con due figli che spende mediamente 8.548 euro l’anno può arrivare a risparmiare fino a 3.455 euro acquistando i prodotti più economici in vendita in alcuni discount. Ecco quali.

La rivelazione, effettuata tra il 7 marzo e il primo aprile 2023 in oltre 1.200 negozi, ha portato alla redazione di quattro classifiche per le catene nazionali. Per quanto riguarda la spesa con prodotti di marca, i supermercati più convenienti sono risultati Ipercoop, Pam e Spazio Conad. Se invece si passa a prodotti economici, a farla da padrone sono i discount: in prima posizione c’è In’s Mercato, seguito da Aldi, Dpiù, Eurospin e Prix Quality. Tra le catene, domina Esselunga Superstore.

Per quanto riguarda la spesa con prodotti a marchio commerciale (private label), categoria che esclude i discount, i supermercati con i prezzi migliori sono risultati Spazioconda e Ipercoop. Infine, l’ultima classifica è stata effettuata su un paniere misto totale, includendo tutti i prodotti a scaffale e le tipologie di punto vendita: tra i discount è risultato il migliore In’s Mercato seguito da Lidl ed Eurospin, tra iper e supermercati l’ha invece spuntata Famila Superstore davanti a Conad.

Infine, secondo la Altroconsumo la città dove è possibile fare la spesa più economica in Italia è risultata Cremona, seguita da Mantona Bologna, Bergamo, Roma e Reggio Emilia. In queste aree, discount e supermercati sembrano offrire i prezzi migliori: purché, però, si sappia cercare bene.