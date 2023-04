Svolta in Italia, pillola contraccettiva gratis per tutte le donne

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha annunciato che la contraccezione orale diventerà gratuita per tutte le donne, senza limiti di età. Questa decisione, che segue l’esempio della Francia, comporterà un costo di circa 140 milioni di euro all’anno per le casse dello Stato.



L’Aifa aveva già iniziato a discutere questa possibilità da mesi, mentre alcune regioni italiane avevano già deciso di fornire la pillola in modo gratuito nei consultori a determinate categorie di donne, come le ragazze fino ai 25 anni, le disoccupate e quelle che avevano fatto un’interruzione di gravidanza.



L’obiettivo di questa decisione è quello di garantire l’accesso alla contraccezione a tutte le donne, senza distinzione di reddito o di età. Ciò potrebbe portare a una riduzione delle interruzioni di gravidanza e ad un miglioramento della salute sessuale e riproduttiva delle donne.



La pillola sarà disponibile gratuitamente in farmacia, senza la necessità di andare al consultorio. Si tratta di una svolta importante per la salute delle donne in Italia, che potranno finalmente avere accesso alla contraccezione in modo semplice e gratuito.