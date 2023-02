Otto giorni senza immunità parlamentare e già è finito in carcere. Gli è bastato davvero poco ad Andrea Cozzolino, ormai da tempo nella rete giudiziaria del Qatargate. La polizia federale belga ha prima preso in custodia l’eurodeputato Marc Tarabella per poi cercare il collega italiano. Prima sono andato a bussare alla porta della sua casa di Bruxelles. Niente di fatto.



Quindi è alla Guardia di Finanza di Napoli: arrivati alla residenza partenopea dell’eurodeputato Pd i finanzieri però non lo hanno trovato neanche lì. Cozzolino era ricoverato in una clinica napoletana. È lì che gli è stato notificato il mandato arresto europeo che lo ha portato direttamente nel carcere di Poggioreale.



Chiarissime le accuse: l’eurodeputato – per lungo tempo presidente della delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e le commissioni parlamentari miste Ue-Marocco dell’Eurocamera -, avrebbe ricevuto “direttamente” fondi e regali da Abderrahim Atmoun, l’ambasciatore del Marocco in Polonia, in cambio di una politica favore da dettare al Parlamento europeo.