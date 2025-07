Svolta sull’orrore di Villa Pamphili, l’Italia trema: “Gli USA con lui possono farlo”, spaventoso

Il corpo di Anastasia Trofimova è stato scoperto dopo essere rimasto nascosto per almeno cinque giorni in una villa immersa nel verde. Durante questo periodo, nessuno si è accorto di nulla, tranne la madre della vittima, che ha cercato disperatamente la figlia. Il passare del tempo ha cancellato molte prove, mentre il mondo al di fuori della villa continuava inconsapevole di ciò che era accaduto. Le indagini relative agli ultimi momenti di vita di Anastasia indicano ora un possibile soffocamento come causa della morte. Non sono stati trovati segni di avvelenamento, droghe o malori. Accanto a lei, anche la piccola Andromeda, di meno di un anno, è stata ritrovata senza vita.

Kaufmann sotto accusa

La procura di Roma ha inserito il nome di Francis Kaufmann, cittadino americano e compagno di Anastasia, nel registro degli indagati per duplice omicidio aggravato. Precedentemente accusato solo della morte della piccola Andromeda, Kaufmann ora è sospettato anche per il decesso di Anastasia. Gli inquirenti, guidati dall’aggiunto Giuseppe Cascini, stanno cercando di chiarire il suo coinvolgimento.

L’autopsia, ostacolata dal degrado del corpo, non ha potuto stabilire una causa certa della morte. Tuttavia, i risultati tossicologici negativi e l’assenza di segni di emorragie o lesioni visibili aumentano il sospetto di soffocamento. Nonostante il tempo abbia cancellato molte prove, i dubbi rimangono.

Appello della madre dalla Russia

La madre di Anastasia, Tatiana Zemliakova, è arrivata dalla Russia per identificare il corpo della figlia, compito reso possibile grazie a un tatuaggio riconosciuto in una fotografia. La procura intende interrogarla, poiché potrebbe fornire dettagli cruciali sulla presunta relazione violenta tra Kaufmann e Anastasia. Tatiana ha dichiarato durante una trasmissione televisiva: “Voglio sapere dov’è questo animale”. Ha raccontato di aver ricevuto l’ultima mail da Anastasia il 2 giugno, contenente riferimenti a “problemi” con Kaufmann, che sperava comunque di risolvere. C’è timore che la giustizia non faccia il suo corso, data la nazionalità americana di Kaufmann, che potrebbe ricevere protezione dal suo Paese.

Conflitto tra giurisdizioni

Il timore di un conflitto giuridico tra Italia e Stati Uniti è concreto, specialmente se Andromeda venisse riconosciuta come la figlia biologica di Kaufmann. In quel caso, gli USA potrebbero rivendicare la competenza primaria sull’indagine. Sebbene sia stato richiesto l’arresto europeo e l’estradizione dalla Grecia, l’Italia sta posticipando la comparazione del Dna fino all’eventuale arrivo di Kaufmann in Italia, per evitare interferenze.

Forze dell’ordine sotto esame

Tramite il suo legale, Kaufmann ha espresso il desiderio di essere rimpatriato negli Stati Uniti, non in Italia. La decisione spetta alla Corte d’appello di Larissa, che dovrà esaminare il mandato di arresto europeo nei prossimi giorni. Parallelamente, la procura sta indagando sulle forze dell’ordine italiane. Si sospetta che almeno dieci agenti abbiano avuto contatti con Kaufmann nei giorni successivi agli omicidi, senza procedere al suo arresto. In due occasioni, Kaufmann è stato visto ferito e con Andromeda al seguito, mentre Anastasia era già deceduta. L’indagine mira a chiarire eventuali responsabilità e la necessità di rivedere i protocolli operativi.