Szczesny, la grande paura per il cuore del portiere bianconero

Grande spavento allo Stadium durante la partita tra Juventus e Sporting Lisbona valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Il portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczesny, è uscito dal campo in lacrime a pochi minuti dall’intervallo, venendo consolato sia dai compagni di squadra che dagli avversari. Dopo un’azione degli avversari portoghesi, Szczesny si è toccato il petto, segnalando di accusare un malessere.



L’arbitro Umut Meler ha immediatamente interrotto il gioco per permettere l’intervento dei soccorsi. I medici della Juventus sono entrati in campo e hanno soccorso il portiere, che era visibilmente scosso. A quel punto, Juan Cuadrado ha attirato l’attenzione della panchina bianconera e ha chiesto a Massimiliano Allegri di sostituire Szczesny. Al suo posto è entrato in campo Mattia Perin.



Una volta lasciato il campo, Szczesny è stato immediatamente sottoposto a controlli medici. Si è scoperto che il portiere aveva accusato delle palpitazioni, ma sembrerebbe che la situazione si sia risolta positivamente. Un grande sospiro di sollievo ha attraversato lo stadio dopo la paura iniziale.



Szczesny era stato protagonista della partita con alcuni interventi decisivi prima del malore. La sua sostituzione ha sicuramente inciso sulla partita, ma la salute del giocatore è sempre la priorità. La Juventus e i suoi tifosi sperano ora che Szczesny si riprenda completamente e possa tornare in campo al più presto per continuare a difendere la porta della squadra bianconera.