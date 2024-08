Nonostante sembrasse aver superato i problemi di calcoli renali che avevano ritardato la sua partenza per le Olimpiadi di Parigi, Gianmarco Tamberi ha sorpreso tutti con un messaggio carico di delusione. L’atleta di 32 anni, dopo essersi qualificato con difficoltà per la finale del salto in alto, in programma questa sera, aveva alimentato la speranza che qualche giorno di riposo in più potesse permettergli di difendere il titolo olimpico conquistato a Tokyo 2021. Tuttavia, il campione olimpico e mondiale ha condiviso sui suoi profili social un messaggio che ha lasciato tutti sgomenti: “È tutto finito… Ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo”.

Il messaggio di Tamberi sui social

“Ho ricevuto un sostegno e un affetto così grande da parte di tutti voi, che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo ostacolo, ma evidentemente doveva andare così… Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa dello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un’altra colica renale. Sono passate 5 ore e il dolore non è ancora passato. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell’infortunio nel 2016, ma questa volta temo che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero tantissimo. Scenderò in pedana comunque questa sera? Sì, ma non so davvero come farò a saltare in queste condizioni…”.

Rimane dunque un margine di speranza per vederlo in gara stasera, ma la situazione appare estremamente difficile.