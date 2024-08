Tè freddo, ecco i migliori da comprare al supermercato. La classifica di Gambero Rosso

Con l’estate in pieno svolgimento e il caldo che non dà tregua, niente è più rinfrescante di un bel tè freddo. Ma quale scegliere tra le tante opzioni disponibili al supermercato? Gambero Rosso ha risposto a questa domanda con un contest che ha valutato 72 campioni di tè ready-to-drink di diverse tipologie: bianco, nero, verde, al limone, alla pesca, aromatizzati alla frutta e agli agrumi, senza zuccheri aggiunti e deteinati. I prodotti esaminati appartengono sia al segmento di nicchia che alla Grande Distribuzione.

La valutazione ha rivelato che sono pochi i prodotti che realmente valorizzano il tè. Tuttavia, alcuni si distinguono nettamente. Al primo posto si piazza Estathé InFusion Mix The Verde Menta e Lime, del gruppo Ferrero, prodotto nello stabilimento di Sulmona, L’Aquila. Privo di aromi artificiali, è stato giudicato “piacevole quanto fedele al prodotto e alle indicazioni in etichetta”, con un prezzo di 1,79 €.

Al secondo posto troviamo Lissa The Verde bio senza zuccheri aggiunti. Questo tè è composto da soli due ingredienti: infuso di foglie di tè verde in acqua minerale e succo di limone (1%). È privo di zuccheri, additivi, correttori di acidità, conservanti e aromi, con un prezzo di 1,85 €.

Il terzo posto è ancora occupato da Lissa, questa volta con il The Verde al limone bio. Descritto come una bevanda gentile e pulita, priva di difetti ma non perfettamente coerente con il tipo di tè, è comunque apprezzato per il piacevole sentore di limone fresco. Il prezzo è sempre di 1,85 €.

A seguire, nella classifica troviamo:

FuzeTea – Tè nero Limone & Lemongrass (0,89/0,99 €)

Estathé The Verde (0,99/1,15 €)

Conad Thè al limone con infuso di thè (0,45 €)

Conad Thè verde con infuso di thè (0,45 €)

Estathé The al limone (0,99/1,15 €)

Con una vasta scelta a disposizione, non resta che scegliere il tè che più si adatta ai propri gusti e godersi una bevanda fresca in questo caldo estivo.