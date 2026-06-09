La puntata dell’8 giugno 2026 del programma televisivo La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti su Canale 5, si è svolta in un clima vivace che ha coinvolto concorrenti e pubblico. Tra momenti di gioco serrato e interazioni con la valletta Samira Lui, il conduttore ha espresso un richiamo formale rivolto alla stessa, segnando un episodio particolare della serata.

Il programma ha visto protagonisti i concorrenti Simone, Claudia e Lorenzo, impegnati in diverse manche tematiche con la possibilità di accumulare vincite significative. Simone, insegnante di Sarzana e campione in carica, è stato affiancato da Claudia, ostetrica di San Giovanni La Punta, e Lorenzo, graphic designer di Terni, specializzato nella realizzazione di caschi per il Motomondiale.

Durante l’ingresso in studio di Samira Lui, che ha attirato l’attenzione con un abito nero elegante e un gesto considerato particolare dal conduttore, Gerry Scotti ha commentato con tono fermo: “Non farlo più”. Il riferimento riguardava una manifestazione scenografica della valletta, che ha suscitato una reazione immediata e un richiamo pubblico da parte del presentatore. Il dialogo tra i due è proseguito con scambi di battute che hanno mantenuto un tono formale ma vivace, con osservazioni anche rivolte al pubblico in studio.

La gara si è articolata in diverse manche, tra cui “Il Giramondo”, in cui Simone ha indovinato la parola “Omamori” guadagnando i primi mille euro. Samira ha illustrato il significato degli amuleti tradizionali giapponesi, elemento centrale della manche. Nel prosieguo del gioco, il “Round Musicale” dedicato a Vasco Rossi ha visto Simone in evidenza, mentre Lorenzo ha preso vantaggio nelle successive prove, tra cui il “Regno degli Animali”, dove ha riconosciuto il pesce trombetta.

La serata ha registrato un momento di particolare attesa con il “Round Jackpot”, che ha raggiunto la cifra di 60.200 euro. Tuttavia, nessuno dei concorrenti è riuscito a completare la manche vincente, lasciando il montepremi aperto per le puntate successive.

Nel finale, Lorenzo ha consolidato il suo vantaggio aggiudicandosi il titolo di campione con una vincita complessiva di 32 mila euro, confermata anche da un ulteriore guadagno nella “Ruota delle Meraviglie”. Simone, pur avendo tentato una rimonta, ha chiuso con 12.600 euro. Gerry Scotti ha inoltre rivolto una promessa alla concorrente Claudia, annunciando la sua possibile partecipazione alla futura trasmissione “La Seconda Chance”.

Il programma ha inoltre anticipato alcune novità per i telespettatori, volte a estendere l’esperienza di gioco anche al di fuori dello studio televisivo, mantenendo alta l’attenzione sul coinvolgimento del pubblico.