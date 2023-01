Teddy genio a quattro anni: ecco cosa farà il bimbo prodigio

Ha solo quattro anni e già fa parte della sezione inglese della Mensa, la società delle persone ad alto potenziale che conta l’adesione di vere e proprie eccellenze della materia grigia, con un qi che supera del 98% quello della popolazione mondiale.

Teddy Hobbes è un bambino inglese di quattro anni ed è il più giovane mai ammesso prima d’ora alla Mensa inglese. Il piccolo già un anno fa contava fino a 100 e parlava anche diverse lingue oltre l’inglese, tra cui il cinese, il francese, lo spagnolo e il tedesco. Legge correttamente dall’età di due anni ed ha ottenuto un punteggio di 139/160 per entrare nella società delle persone ad alto potenziale.

Increduli i genitori, che vivono col bambino a Portishead, vicino Bristol. “Ci hanno detto che è il più giovane ad essere mai entrato nella sezione britannica della società di persone ad alto potenziale – spiega la madre Beth -. Non del mondo però. Negli Usa hanno ammesso un bambino di due anni. Non avevamo intenzione di farlo entrare nella società, volevamo solo fargli fare un test prima di mandarlo a scuola per capire quale scegliere”.

“Prima del test gli abbiamo detto che avrebbe dovuto risolvere qualche puzzle con una signora che lo guardava per un’oretta, e lui ne è rimasto felicissimo – conclude -. Non sappiamo come ha fatto a venire fuori così. Si sta rendendo conto di essere più dotato degli altri bambini. Io e mio marito scherziamo sempre dicendo che al dottore dev’essere sfuggita un’iniezione di qualche tipo”.