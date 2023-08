Rodello, un piccolo comune a una decina di chilometri da Alba e a 50 da Cuneo, è stato teatro di un episodio di violenza sconcertante. La sera del 29 giugno, una discussione per motivi futili con il compagno della titolare del bar La Taranta, Roberto Barbetta, ha spinto un 45enne di Montelupo Albese a tentare di investirlo con la sua auto, finendo per travolgere i tavolini del dehor. L’uomo è ora indagato per tentato omicidio dalla procura di Asti.



Gli eventi si sono svolti in pochi minuti intorno alle 19. Barbetta, occupato a rinforzare la copertura del dehor, si è trovato faccia a faccia con l’aggressore. La discussione è stata catturata dalle telecamere di sorveglianza del locale e le immagini sono diventate virali dopo essere state condivise sulla pagina Instagram “Welcome to favelas”.



I carabinieri della compagnia di Alba sono prontamente intervenuti, denunciando l’automobilista. Barbetta ha rivelato che non era la prima volta che il 45enne lo minacciava. Il loro primo incontro avvenne a fine marzo, quando l’uomo, dopo aver bevuto al bancone, minacciò Barbetta a causa della sua decisione di vaccinarsi.



Ma la situazione è degenerata ulteriormente qualche settimana dopo, quando, secondo quanto riferito da Barbetta, l’uomo sarebbe tornato al bar armato di un fucile. Due settimane fa il culmine della loro faida: mentre Barbetta stava lavorando al dehor, l’aggressore ha tentato di investirlo, portando il barista a difendersi colpendo l’auto con un posacenere. Non contento, l’automobilista ha cercato di nuovo di investire Barbetta, travolgendo invece i tavolini del dehor.



Fortunatamente, nonostante la violenza dell’atto, Barbetta ne è uscito illeso. Ora l’uomo dovrà rispondere di tentato omicidio di fronte al tribunale.