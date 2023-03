Tentazione Michelle: ecco perché la ex first lady potrebbe correre alla Casa Bianca

Tentazione per Michelle Obama, che ci starebbe pensando. Sono di nuovo insistenti le indiscrezioni sul fatto che la ex first lady, moglie di Barack Obama, potrebbe essere la prossima candidata dem alla Casa Bianca, nonostante le smentite ufficiali della diretta interessata. Leggi anche >>>>> Familiari vittime naufragio: “Governo gioca con i morti”

I problemi di salute di Joe Biden, che intende ricandidarsi ma la cui popolarità è in calo, costringono il Partito democratico a puntare già ora su eventuali candidati forti per sostituirlo alla corsa presidenziale, considerato che sono molti i dubbi sulla possibilità di proporre il nome della vice Kamala Harris.

Michelle Obama è un nome forte, una candidata che potrebbe riportare i dem alla vittoria contro l'annunciata nuova discesa in campo di Donald Trump nel 2024. Ma ad oggi si tratta di ipotesi, il candidato alla successione di Joe Biden sembra Biden stesso, soprattutto se l'economia americana terrà botta ed eviterà l'aggravarsi della recessione. Solo l'età avanzata e i problemi di salute potrebbero, ad oggi, impedire la ricandidatura del presidente uscente.

In tal caso, però, la favorita alla corsa alla Casa Bianca è Michelle. Se decidesse di correre e se la situazione lo rendesse possibile, non avrebbe alcun avversario tra i dem a stelle e strisce.