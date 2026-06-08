Terremoto devastante di magnitudo 7.8: scatta l’allarme tsunami

Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito nelle prime ore della giornata l’area marina al largo della costa filippina, scatenando l’allarme tsunami e attivando le procedure di evacuazione nelle zone a rischio. La scossa, registrata alle 7.37 ora locale, ha causato danni significativi e le prime vittime, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

Le comunicazioni iniziali hanno evidenziato la possibilità di onde anomale con altezze comprese tra uno e tre metri, con un conseguente invito urgente a lasciare le aree costiere e a raggiungere zone più elevate per garantire la sicurezza della popolazione.

Secondo i dati dello United States Geological Survey (USGS), l’epicentro è stato localizzato a circa 35 chilometri di profondità in mare, un elemento che aumenta il rischio di tsunami a causa della minore profondità.

Allarme tsunami attivato dopo il sisma

Immediatamente dopo il terremoto, il US Tsunami Warning System ha emesso un’allerta per diverse aree costiere delle Filippine. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non sottovalutare la gravità della situazione e a mettersi in sicurezza seguendo le indicazioni fornite dai soccorritori.

Le sirene di emergenza e i messaggi diffusi tramite altoparlanti hanno scandito i momenti concitati successivi alla scossa, imponendo una pronta reazione per evitare ulteriori vittime.

Epicentro a Mindanao e reazioni sul posto

L’epicentro è stato individuato al largo dell’isola di Mindanao, uno dei principali centri dell’arcipelago filippino. La profondità relativamente bassa del sisma rappresenta un fattore critico per la formazione di onde anomale.

Le testimonianze raccolte descrivono oscillazioni prolungate e intense, con edifici che tremavano e oggetti che cadevano. In molte località si sono registrate scene di panico, con persone che si sono riversate in strada, preoccupate per possibili ulteriori scosse o onde di tsunami.

Danni materiali e prime vittime

Con il passare delle ore la situazione sul terreno si sta chiarendo: numerosi edifici sono risultati danneggiati o crollati. Le squadre di soccorso sono attivamente impegnate nelle operazioni di ricerca e assistenza.

Il sergente maggiore Robert Dagon della polizia di General Santos City ha dichiarato che, nonostante l’impegno nelle operazioni, è ancora presto per un bilancio completo dei danni e delle vittime. Le verifiche sono in corso per individuare eventuali persone intrappolate sotto le macerie.

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

Le Filippine nella “Cintura di Fuoco” del Pacifico

Le Filippine sono tra i Paesi più esposti al mondo ai rischi sismici e vulcanici. Situate lungo la cosiddetta “Cintura di Fuoco” del Pacifico, sono soggette a frequenti terremoti e attività vulcaniche.

Oltre ai terremoti, il Paese deve fronteggiare ogni anno numerosi tifoni e tempeste tropicali, che contribuiscono a rendere particolarmente vulnerabili molte comunità. L’attuale emergenza si inserisce in questo contesto di rischio elevato e richiede un monitoraggio costante da parte delle autorità nazionali e internazionali.

L’attenzione resta alta mentre continuano le operazioni di soccorso, le verifiche strutturali e il monitoraggio del mare per prevenire ulteriori pericoli.