Terremoto: forte scossa nel Catanese, magnitudo tra 4.4 e 4.9 Cronaca

Una forte scossa di terremoto ha colpito Catania alle 14:06 di oggi. L’evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale, con molte persone che si sono riversate in strada per cercare riparo. Secondo le prime stime dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo del terremoto sarebbe compresa tra 4,4 e 4,9. La scossa ha causato il crollo di una palazzina ad Acireale, come riferito dalle prime informazioni. L’epicentro è stato localizzato a 6-7 km a sud-est da Aci Castello, con un ipocentro a 17 km di profondità sotto il livello del mare. La zona etnea di Acireale è stata particolarmente colpita dalla scossa, con segnalazioni che arrivano fino a Caltagirone. Nonostante la profondità del terremoto, gli esperti dell’Ingv hanno espresso sorpresa per l’assenza di segnalazioni di danni materiali. Tuttavia, diversi centri commerciali a Catania sono stati evacuati per precauzione.

Al momento non si registrano danni significativi alle strutture in relazione alla scossa di magnitudo 4.4 avvenuta alle 14.06 a largo di Aci Castello, in provincia di Catania. Lo si apprende in ambito Protezione civile. Il terremoto, con epicentro in mare, a una profondita’ di 17 km, e’ stato avvertito in buona parte della Sicilia orientale. La struttura regionale e’ gia’ in moto e ha allertato tutti i sindaci del comprensorio che hanno risposto al momento di non avere subito danni.

Il terremoto di oggi è un altro triste ricordo della vulnerabilità della Sicilia alla attività sismica. La regione è infatti situata lungo una delle faglie più attive d’Italia, e le scosse di terremoto sono piuttosto comuni. In questi momenti, è importante che tutti noi restiamo uniti e supportiamo gli sforzi delle autorità locali per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione.