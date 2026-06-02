Una scossa di magnitudo 6.1 è stata rilevata nella notte nel Mar Tirreno, al largo della Calabria, causando un forte tremore avvertito in diverse regioni del Sud Italia, tra cui Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia. Nonostante l’entità del sisma, non si sono registrati danni a persone o strutture, un dato che ha destato attenzione e richiesto approfondimenti da parte degli esperti.

Evento sismico Mw 6.1 al largo della Costa Calabra nord occidentale, 2 giugno 2026 https://t.co/FUHFKpxBHU — INGVterremoti (@INGVterremoti) June 1, 2026

Dati ufficiali forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) indicano che il terremoto ha avuto origine a una profondità di circa 247 chilometri sotto il fondale del Mar Tirreno, in prossimità della costa nord-occidentale della Calabria.

Si tratta di una profondità particolarmente elevata rispetto alla media, poiché i terremoti che causano danni più gravi si verificano generalmente entro i primi 30 chilometri della crosta terrestre. Qui, invece, la rottura della faglia è avvenuta in una zona molto più profonda, all’interno della complessa struttura geologica del Tirreno meridionale.

Questa notevole profondità ha contribuito alla progressiva dispersione dell’energia sismica durante il suo percorso verso la superficie, diminuendo l’intensità degli effetti. Un terremoto con una magnitudo superiore a 6 rappresenta solitamente un evento sismico di forte energia e potenziale distruttivo, soprattutto se si verifica vicino alla superficie e in prossimità di centri abitati.

Nel caso specifico, le onde generate dal sisma hanno attraversato quasi 250 chilometri di rocce prima di raggiungere la superficie terrestre. Durante tale tragitto, l’energia sismica si è attenuata a causa della dispersione e dell’assorbimento da parte dei materiali attraversati. Ciò ha permesso che la scossa fosse percepita su un’area molto estesa del Mediterraneo centrale, ma con effetti molto meno rilevanti rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un evento di questa magnitudo.

Nonostante l’assenza di danni, la portata dell’evento ha attivato immediatamente i protocolli di monitoraggio nazionali. La Protezione Civile ha messo in atto le procedure previste per terremoti di questa intensità, coordinandosi costantemente con i sismologi dell’INGV e con le strutture operative regionali.

Sono stati eseguiti controlli sulle infrastrutture principali, le reti di trasporto e gli impianti strategici al fine di escludere eventuali criticità. Il sistema di soccorso e sorveglianza ha operato fin dalle prime ore successive all’evento per valutare possibili repliche o variazioni della situazione. Dal punto di vista energetico, questa scossa è tra le più rilevanti registrate nel Mezzogiorno negli ultimi 40-45 anni. Secondo gli esperti, rappresenta uno dei terremoti più forti osservati nell’Italia meridionale in questo arco temporale.

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla particolare geologia della Calabria, una delle zone più sismicamente attive del Mediterraneo. Qui la placca africana si infiltra sotto quella euroasiatica attraverso un processo di subduzione, che genera terremoti anche a profondità elevate.

La Calabria è stata colpita in passato da terremoti estremamente devastanti, come le sequenze del 1783 che causarono decine di migliaia di vittime, e il terremoto del 1908 che distrusse Messina e Reggio Calabria provocando oltre 80.000 morti. Il sisma registrato recentemente, grazie alla profondità a cui si è sviluppato, non ha avuto conseguenze analoghe, ma rappresenta un richiamo alla natura altamente sismica del territorio.

Gli esperti ribadiscono l’importanza di continuare a investire in prevenzione, migliorando l’adeguamento antisismico degli edifici e promuovendo la cultura della protezione civile, strumenti fondamentali per gestire il rischio sismico in questa area geologicamente complessa.