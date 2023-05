Terremoto in Italia, due scosse in pochi minuti

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.0 e 3.4 si sono verificate oggi pomeriggio in Calabria, nella zona di Crotone e provincia. La prima scossa è stata localizzata alle 16.29 a una profondità di 25 km con epicentro in contrada Vrica, mentre la seconda scossa è stata registrata alle 16.35 a una profondità di 30 km poco distante dalla prima, più spostata verso nord nei pressi della cosiddetta “strada del mare”.



Entrambe le scosse sono state avvertite dalla popolazione ma non hanno causato danni a cose o persone. Solo tanta paura tra la popolazione, scesa in strada allarmata dalle due scosse. Dopo essere rientrati in casa, in tanti si sono confrontati sui social network.



Alle 15.17, in precedenza, era stata registrata una scossa di magnitudo 2.4 nell’area di Isola di Capo Rizzuto, ma non era stata avvertita dai cittadini.



La Calabria è una regione che si trova in una zona sismica e, purtroppo, gli eventi tellurici sono abbastanza comuni. La popolazione, quindi, è abituata ad affrontare queste situazioni e spesso si dimostra molto attenta e preparata. Nonostante ciò, è sempre importante seguire le indicazioni delle autorità e mantenere la calma in caso di emergenza.



L’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, monitora costantemente il territorio italiano per individuare eventuali scosse sismiche e informare la popolazione. Grazie a questo lavoro di monitoraggio, è possibile intervenire tempestivamente in caso di emergenza e minimizzare i danni causati dagli eventi tellurici.