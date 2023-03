Terremoto in Italia, scossa forte vicino a Perugia

Un terremoto di magnitudo stimata 4,5 ha colpito l’Italia oggi alle 16:05. L’epicentro del terremoto, a due chilometri di profondità, si trova a 7 km da Umbertide (Perugia), causando preoccupazione tra la popolazione della zona.

La scossa è stata piuttosto intensa e avvertita in diverse aree della città, ma la terra ha tremato fino a Firenze a Terni e Orvieto. “Appena sentita in centro a Perugia, molto lunga e molto forte e Tantissima paura” scrivono gli utenti sui social.



Le autorità locali stanno attualmente monitorando la situazione e hanno chiesto alla popolazione di rimanere calma e di seguire le istruzioni delle autorità. Per il momento non si segnalano danni rilevanti. Lo rende noto la Sala operativa dei Vigili del fuoco di Perugia. Ai centralini sono arrivate diverse richieste di informazioni ma al per ora nessuna richiesta di intervento.



Tuttavia, è importante che la popolazione della zona rimanga vigile e adotti misure precauzionali per garantire la propria sicurezza. Le scosse di assestamento potrebbero verificarsi nelle prossime ore o giorni, quindi la popolazione dovrebbe prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità locali.



Il terremoto di oggi è un ricordo di quanto sia importante essere preparati per eventuali calamità naturali. La sicurezza dovrebbe essere sempre una priorità e la popolazione dovrebbe sapere come reagire in caso di emergenza.