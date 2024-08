Terremoto in Italia, la scossa poi la paura tra i cittadini

MARETTIMO – Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato rilevato alle 20:25, con epicentro localizzato presso Marettimo, una delle isole dell’arcipelago delle Egadi, in provincia di Trapani. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto luogo a una profondità di circa 5.1 chilometri.

La scossa è stata chiaramente percepita dagli abitanti sia dell’isola che della costa trapanese, suscitando una certa preoccupazione tra la popolazione. Tuttavia, non si segnalano danni né a persone né a strutture al momento. Le autorità locali stanno attentamente monitorando la situazione per determinare se siano necessari interventi.

Marettimo, rinomata per il suo paesaggio incontaminato e la serenità che la contraddistingue, è raramente soggetta a eventi sismici di questa portata. Tuttavia, l’area non è estranea a fenomeni tellurici, essendo situata in una zona geologicamente attiva.

Scosse sismiche, anche di moderata intensità come quella odierna, sottolineano l’importanza di una maggiore consapevolezza e preparazione riguardo ai rischi sismici, soprattutto in un paese come l’Italia, storicamente vulnerabile a tali fenomeni.

Le autorità esortano la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni della protezione civile per garantire la sicurezza collettiva. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nelle prossime ore.