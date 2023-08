Oggi, una doppia scossa di terremoto ha risvegliato l’area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Il primo sisma, di magnitudo 2.8, è stato registrato alle 6.22 di questa mattina a una profondità di 2 km. Pochi istanti dopo, una seconda scossa, di magnitudo 2.5, ha colpito la stessa zona, ma a una profondità leggermente inferiore, di 1 km.



Il fenomeno sismico, nonostante non abbia provocato danni, ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale, molti dei quali sono stati svegliati dal tremore. I dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) confermano l’evento.



Immediata la risposta delle autorità: la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile ha avviato un contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per monitorare la situazione e fornire eventuali interventi di soccorso. Nonostante l’allerta, fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose.



L’area dei Campi Flegrei è notoriamente una zona di alta attività sismica e vulcanica. Gli esperti continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e fornire aggiornamenti tempestivi.