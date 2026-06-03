Terremoto, un’altra violenta scossa proprio lì: zona e magnitudo

Un evento sismico di rilevante intensità ha interessato l’area marittima al largo della costa occidentale degli Stati Uniti. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 5.8, con epicentro localizzato nell’Oceano Pacifico, nelle immediate vicinanze dell’Oregon. Il sisma è stato rilevato alle 12:53 ora italiana, corrispondenti alle 04:53 del mattino locali, con ipocentro a 9 chilometri di profondità sotto il fondale oceanico.

L’area interessata, nota per la sua elevata instabilità geologica, è monitorata costantemente per la frequenza e la natura complessa dei movimenti tettonici. La scossa di magnitudo 5.8 si inserisce nel contesto geodinamico caratterizzato dallo scontro e dalla subduzione delle placche tettoniche di Juan de Fuca e Gorda sotto la Placca Nordamericana. Il Nord/Ovest degli Stati Uniti rappresenta una delle zone più attive al mondo dal punto di vista sismico, con fenomeni che derivano dalla continua pressione e rilascio di tensioni accumulate tra le placche in movimento.

Il processo di subduzione, con l’immersione delle placche oceaniche sotto la placca continentale, genera un accumulo di tensione che si traduce periodicamente in scosse sismiche. La presenza di importanti faglie trasformi, come la Zona di Frattura di Blanco, contribuisce ulteriormente alla complessità della sismicità locale. Le scosse superficiali, come quella registrata oggi a soli 9 km di profondità, sono frequenti e rappresentano una forma di rilascio energetico.

La zona è parte della vasta Zona di Subduzione della Cascadia, che si estende per quasi 1000 km e che in passato ha prodotto eventi sismici di intensità ben superiore. Nel gennaio del 1700, un megasisma stimato tra magnitudo 8.7 e 9.2 sconvolse l’area, generando uno tsunami che raggiunse le coste del Giappone.

La scossa odierna, pur non rappresentando un pericolo immediato per le aree abitate, è indicativa di un costante rilascio di energia e conferma la vitalità geologica della regione, ricordando l’importanza di un monitoraggio continuo da parte delle autorità scientifiche e di protezione civile.