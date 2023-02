Terremoto, un italiano tra i dispersi

C’è anche un italiano tra le vittime del terremoto in Turchia che ha devastato l’Anatolia e il nord della Siria. A Kahramanmaras potrebbe aver perso la vita un nostro connazionale. Secondo fonti della Farnesina, l’uomo avrebbe avuto residenza in un albergo completamente distrutto dalle scosse. Il ministero degli Esteri specifica che ancora non è stato possibile ottenere conferme: la zona è ancora isolata e i soccorsi ancora non sono riusciti ad arrivare. Kahramanmaras, città di più di un milione di abitanti, è stata l’epicentro della prima scossa, nella notte, di 7,8 gradi della scala Richter.