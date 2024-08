Terribile incendio sulla ruota panoramica: almeno 30 coinvolti

Un drammatico incendio ha coinvolto una ruota panoramica nella notte di sabato durante l’Highfield Festival, noto evento musicale che si tiene vicino a Lipsia, in Germania. Secondo le dichiarazioni di un portavoce della polizia locale, le fiamme hanno avvolto due cabine della ruota, causando almeno trenta feriti. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il bilancio degli infortunati è pesante. Quattro persone hanno riportato gravi ustioni, mentre una è rimasta ferita a seguito di una caduta. Altre diciotto persone sono state ospedalizzate per aver inalato il fumo sprigionato dall’incendio. Tra i feriti si contano anche membri delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento che hanno richiesto anche l’intervento di elicotteri.

L’Highfield Festival, che ogni anno si svolge lungo le sponde del lago artificiale Stormthaler nella Germania orientale, è considerato il più grande festival rock indipendente del Paese, attirando migliaia di fan. L’incidente ha oscurato quella che avrebbe dovuto essere una serata all’insegna della musica e del divertimento, trasformandola in una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale e i partecipanti. Le autorità stanno attualmente investigando per determinare le cause dell’incendio, mentre la comunità si unisce in sostegno dei feriti e delle loro famiglie in questo difficile momento.