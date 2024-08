Terribile incidente, autobus si schianta contro un ponte: situazione grave, morti e feriti

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la Turchia nelle prime ore di questa mattina, quando un autobus si è schiantato violentemente contro un ponte autostradale nei pressi di Ankara, provocando la morte di 9 persone e il ferimento di altre 26. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica TRT.

Il mezzo era partito da Eskisehir, città situata a ovest di Ankara, e stava percorrendo un tragitto che si è concluso in modo tragico contro una struttura autostradale. Il governatore della regione di Ankara, Vasip Sahin, ha dichiarato che, secondo le prime ipotesi, l’autista potrebbe aver avuto un colpo di sonno durante la guida. Questa supposizione è sostenuta dal fatto che sul luogo dell’incidente non sono stati trovati segni di frenata, un chiaro indizio che il conducente potrebbe non aver tentato di evitare l’impatto.

Le autorità locali stanno proseguendo le indagini per comprendere meglio le dinamiche dell’incidente, mentre il paese è scosso dall’elevato numero di vittime e feriti. Il bilancio di questa tragica vicenda potrebbe ulteriormente peggiorare, poiché alcuni dei feriti versano in condizioni critiche.