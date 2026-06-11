Terribile incidente! Coinvolto Pier Silvio Berlusconi: auto lo travolge

Un grave incidente stradale ha coinvolto nella serata di ieri Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, mentre rientrava a casa dopo una giornata lavorativa presso gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. La notizia, diffusa inizialmente dall’agenzia ANSA, ha destato immediata preoccupazione nel mondo mediatico e imprenditoriale italiano. Fortunatamente, i primi accertamenti medici hanno confermato che Berlusconi ha riportato solo lievi ferite e uno stato di shock, uscendo praticamente illeso dall’incidente.

L’incidente si è verificato intorno alle 21:30 sulla strada provinciale che collega Villasanta e Arcore, in un orario di traffico regolare ma presente. Pier Silvio Berlusconi guidava il proprio veicolo in fila con altri mezzi quando un’autovettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo accelerando bruscamente. Il mezzo ha invaso la carreggiata contraria, rendendo inevitabile l’impatto frontale. La parte anteriore dell’auto dell’amministratore delegato è stata completamente distrutta, con il conseguente attivarsi degli airbag frontali e laterali.

Ruolo determinante dei sistemi di sicurezza e intervento dei soccorsi

La robustezza del veicolo e l’uso corretto della cintura di sicurezza da parte di Berlusconi hanno contribuito a evitare conseguenze più gravi. L’apertura simultanea di tutti gli airbag ha attenuato la forza dell’impatto, evitando traumi rilevanti. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori sanitari e le forze dell’ordine, che hanno prestato le prime cure e monitorato le condizioni di salute del dirigente. Dopo gli accertamenti, non è stato necessario il ricovero ospedaliero, con l’esclusione di lesioni significative.

Le condizioni di salute stabili hanno permesso a Pier Silvio Berlusconi di mantenere invariata la sua agenda lavorativa e personale. Tra gli appuntamenti principali si segnala la cerimonia prevista presso la sede di Mediaset per il terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi. L’evento, molto sentito da dipendenti e collaboratori, sarà occasione di commemorazione e coesione, a cui il figlio del fondatore ha voluto partecipare nonostante la recente esperienza dell’incidente.