Terribile incidente in autostrada, bambina di 7 anni perde la vita

Sala Consilina, Salerno – Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, comunemente conosciuta come Salerno-Reggio Calabria. Una bambina di soli 7 anni ha perso la vita nello scontro che è avvenuto nelle vicinanze dello svincolo di Sala Consilina, nella provincia di Salerno, a breve distanza dal confine con la Basilicata.

Dinamica dell’incidente ancora da accertare

L’incidente, che ha coinvolto due automobili, si è verificato in direzione nord dell’autostrada. Secondo le prime ricostruzioni, una delle vetture, a bordo della quale viaggiava una famiglia di Messina, è entrata in collisione con un altro veicolo che trasportava una coppia di calabresi. L’impatto è stato estremamente violento e le cause sono attualmente sotto esame da parte delle autorità competenti.

Il tragico bilancio: una giovane vita spezzata

La piccola vittima, una bambina di 7 anni, è stata immediatamente trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Polla, dove purtroppo è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Anche i genitori e il fratellino della bambina sono rimasti feriti e si trovano ora ricoverati nello stesso ospedale. La coppia a bordo dell’altra vettura, residente in Calabria, ha riportato anch’essa ferite nell’incidente.

Interventi e conseguenze sul traffico

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, il personale tecnico dell’Anas, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle auto. L’incidente ha provocato gravi disagi al traffico sull’A2, con lunghe code che si sono formate per chilometri.

Le indagini per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente sono ancora in corso. Nel frattempo, la comunità di Messina è in lutto per la tragica perdita della giovane vita, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.