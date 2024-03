Due donne, di 50 e 65 anni, sono morte in seguito ad un incidente stradale che si è verificato lungo la provinciale Brindisi- San Vito dei Normanni. Lo scontro frontale si è verificato tra una Toyota Yaris ed una Opel Corsa. Pasqualina Prezioso di 50 anni e Maria Epifani di 65 anni, entrambe residenti a San Vito dei Normanni, hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale avvenuto all’altezza dell’ex base Usaf.

L’impatto è stato così violento che la 50enne è deceduta sul colpo, mentre la 65enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi in condizioni critiche. Dove è morta poco dopo. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Brindisi, che ha immediatamente avviato le indagini. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia di Stato per la gestione della viabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e di sgombero della strada, la circolazione è rimasta interrotta per oltre un’ora. Solo dopo la rimozione dei veicoli incidentati e la bonifica della strada da parte del personale specializzato, la viabilità è stata ripristinata.

