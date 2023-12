Tragico incidente stradale ieri pomeriggio a Rieti, dove una ragazza di 17 anni è morta a causa delle ferite riportate nello scontro che ha interessato due automobili in transito lungo la strada Terminillese. La dinamica dell’incidente è sconcertante e in parte ancora da chiarire.

Noemi Roberti, che viaggiava con il fidanzato alla guida, un altro ragazzo e una cuginetta di 14 anni, non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate. Gli altri occupanti dell’auto sono attualmente in condizioni critiche, con la cuginetta di Noemi che potrebbe essere trasferita in un ospedale specializzato a Roma a causa della gravità delle sue ferite. La comunità, sconvolta da questo tragico evento, si è riversata sui social media per esprimere il proprio cordoglio. Foto e ricordi di Noemi hanno invaso le piattaforme online, con messaggi di vicinanza e sostegno indirizzati ai suoi genitori, Paolo e Roana, al fratello minore, e ai familiari dei giovani gravemente feriti.

La dinamica dell’incidente di Rieti

Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine, l’incidente stradale di Rieti ha coinvolto due automobili che viaggiavano sulla stessa carreggiata in direzione del centro della città. Ad un certo punto la vettura che procedeva di dietro ha tamponato quell’altra, per poi andarsi a schiantare contro un albero posto al lato della corsia. Oltre alla ragazza morta, ci sono altri cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni. Tutti giovanissimi.

Tutti le persone ferite sono state soccorse dal personale medico del 118, per poi essere trasferite d’urgenza al vicino ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Purtroppo però per la 17enne, le cui condizioni sono apparse sin da subito disperate, non c’è stato nulla da fare. Tra i feriti, i più gravi sono un’altra ragazza minorenne, che potrebbe essere trasferita nelle prossime ore in una struttura di Roma, e altri due giovani, uno dei quali alla guida dell’auto, ricoverato con diverse lesioni e fratture sul corpo.

