Terrore in funivia, sei bambini intrappolati. Tutti salvi…

Questa mattina a Battagram, una zona montuosa situata circa 200 chilometri a nord di Islamabad, in Pakistan, si è verificato un drammatico incidente. Sei bambini e due insegnanti sono rimasti intrappolati su una funivia, sospesa a ben 365 metri d’altitudine sopra un burrone, a seguito della rottura di un cavo.

La notizia positiva, in mezzo a questo scenario da brividi, è che tutti i sei bambini e le loro due insegnanti sono stati tratti in salvo grazie agli sforzi instancabili delle squadre di soccorso.

Nonostante le condizioni avverse, caratterizzate da forti venti, i team di soccorso hanno operato senza sosta. Come riportato dal quotidiano pakistano Dawn, un elicottero è riuscito a salvare i primi due bambini. Successivamente, grazie a una tecnica descritta come “operazione con l’imbracatura”, riportata da Sky News, altri soccorritori sono riusciti a raggiungere la cabina e a portare in salvo gli altri intrappolati.