Un uomo di 24 anni è stato gambizzato a Mirafiori, in provincia di Torino. L’episodio è avvenuto intorno alle 14:00 in via Monastir 8. Data la precisione con cui è stato colpito il giovane, gli inquirenti credo si tratti di un avvertimento.

Probabile la pista dell’avvertimento

La dinamica dei fatti lascia pensare a una gambizzazione voluta per un avvertimento. In pieno centro a Mirafiori, intorno alle 14, una panda rossa si è avvicinata al marciapiede di via Monastir, dove si trovava il ventiquattrenne.

Una persona con il volto coperto da un passamontagna è scesa dall’auto, esplodendo un colpo che ha preso di striscio il giovane. La persona si è poi dileguata in velocità.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sono intervenute le pattuglie della squadra mobile, che stanno scandagliando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’aggressione. La strada era frequentata. Si è scatenato il panico, ma per fortuna non ci sono stati altri feriti.