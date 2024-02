Un volo della United Airlines è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza dopo che l’ala dell’aereo si è disintegrata in volo. I passeggeri del volo da San Francisco, California, a Boston, Massachusetts, hanno notato l’ala che si stava sfaldando mentre erano in aria.

Il pilota dell’aereo si è trovato costretto alla delicata manovra per un’ala seriamente danneggiata durante il volo. Questo è quanto ha documentato un passeggero in un video diventato virale sui social in poche ore. Lo stesso filmato è stato ripreso dalle principali testate italiane e internazionali.

“Stiamo per atterrare a Denver con l’ala che si sta staccando dall’aereo, non vedo l’ora che questo volo finisca…” queste le parole del passeggero terrorizzato dall’atterraggio repentino.

Alcune foto dell’accaduto sono state pubblicate su social da un utente che ha raccontato: “Ero seduto lì, dalla parte dell’ala, e sento un rumore strano, molto più forte del solito, quando abbiamo raggiunto l’altitudine di volo. Ho alzato il finestrino e ho visto l’ala in questo stato. Quanto dovrei essere nel panico? Devo dirlo all’equipaggio?”.

La compagnia aerea della United Airlines ha fatto sapere in un comunicato: “Il volo United 354 è stato dirottato su Denver ieri pomeriggio per risolvere un problema con lo slat sull’ala dell’aereo. Il volo è atterrato in sicurezza e abbiamo organizzato un altro aereo per portare i passeggeri a Boston”. L’autorità Usa per l’aviazione ha avviato un’indagine per capire le cause di quanto accaduto.

A United flight from San Francisco to Boston had to be diverted to Denver after it was discovered mid-air a portion of the wing was damaged. Passenger Kevin Clarke took this video. What he says he saw before getting on the plane on @boston25 this morning. pic.twitter.com/0GIaOmS46t