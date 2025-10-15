‘’Testacoda e macchina distrutta’’. Incidente choc per il vip italiano: il dramma

Una serata che doveva essere dedicata agli affari si è rapidamente trasformata in un incubo per Francesco Chiofalo, influencer romano noto per la sua partecipazione a Temptation Island. A Dubai, in piena notte, un spaventoso incidente d’auto ha coinvolto il giovane, mettendo a rischio la sua vita e lasciando tutti i suoi follower in ansia. La sua testimonianza, condivisa tra ospedale e social network, ha acceso un dibattito acceso tra solidarietà e critiche.

L’incidente in Lamborghini: un testacoda che poteva avere conseguenze drammatiche

Il viaggio di lavoro di Chiofalo si è interrotto bruscamente mentre rientrava in hotel insieme all’amico Carmelo, a bordo di una Lamborghini. Quando il loro autista personale ha avuto un malore, i due hanno deciso di non lasciare l’auto incustodita per strada. “Il mio amico aveva bevuto, ma io non mi sentivo di guidare“, ha raccontato Francesco, ancora scosso dall’accaduto.

Pochi minuti dopo la partenza, è arrivato il momento del terrore: un testacoda improvviso ha distrutto la supercar. “Gli avevo chiesto di andare piano, ma ha accelerato. Ha perso il controllo e abbiamo fatto un testacoda. Poi un bel botto”, ha spiegato Chiofalo. Fortunatamente, la strada era deserta: “Potevamo morire o ferire qualcuno gravemente“, ha confessato ancora sotto shock.

La notte dell’incidente si trasforma in un incubo tra dispute e ricovero

Il giorno seguente allo schianto, tra i due amici è scoppiata una lite accesa. “Mi ha chiesto scusa, ma non era ubriaco fradicio. Avevamo condiviso due bottiglie di prosecco in dieci”, ha precisato Chiofalo, che si definisce quasi astemio. L’influencer è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici si sono preoccupati per la placca alla testa che porta dopo un delicato intervento cerebrale.

Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi: “Solo una contrattura al collo, porto il collare per precauzione, ma sto bene”, ha rassicurato lui stesso nei suoi post e nelle stories online.

Reazioni social: tra solidarietà e accuse di spettacolarizzazione

Le immagini del ricovero di Chiofalo hanno rapidamente fatto il giro dei social media. Mentre molti utenti hanno espresso vicinanza e solidarietà, non sono mancate critiche feroci. Alcuni lo hanno accusato di “spettacolarizzare le disgrazie” per attirare l’attenzione. Francesco ha risposto chiaramente: “Un influencer racconta anche i momenti peggiori. Mostrare solo il bello non rappresenta la vita reale”.

Questo episodio ha diviso il pubblico tra sostenitori e detrattori, lasciando una domanda aperta che domina la rete: dove finisce la realtà e dove inizia il racconto social?