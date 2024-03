“The Voice”, Antonella Clerici sbotta dopo l’esibizione della concorrente: cos’è successo

“The Voice of Italy”: l’amatissimo talent show è andato in onda ieri sera su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici. Proprio la presentatrice ha avuto da ridire sbottando improvvisamente dopo l’esibizione di una delle concorrenti della serata.

“The Voice”: cosa è successo ieri sera

“The voice” è uno dei programmi più amati dai telespettatori che seguono con interesse il percorso dei giudici alla scoperta di quelli che potrebbero essere i prossimi talenti della musica italiana. Ad accompagnare i giudici e i concorrenti c’è la conduttrice Antonella Clerici che ieri sera è stata protagonista di un momento piuttosto particolare durante le Blind Audition. In questa fase del talent show, i concorrenti si esibiscono davanti ai giudici girati di spalle. Questo metodo consolidato fa sì che i giudici si basino soltanto sull’ascolto e non si facciano condizionare da altri aspetti. (Continua dopo la foto…)

Elena arriva a “The Voice”

Nella puntata di ieri sera a “The Voice Senior” si è presentata Elena Lastrucci. “Il giorno prima che nascessi, mia mamma ha ballato con mio papà tutta la serie il Boogie-woogie. – ha raccontato Elena – L’ha ballato talmente tanto che la notte ha avuto il travaglio e sono nata. Mi chiamo Elena, ho 66 anni e sono nata nell’isoletta di Burano, dov’è vissuta mia madre e siamo nate noi tre sorelle. La passione per la musica è nata da mia mamma. Se penso all’infanzia ho ricordi bellissimi. Con mia mamma cantavamo sempre. La gente per strada diceva ‘arrivano le canterine‘. La donna si è esibita davanti ai giudici di “The Voice” e dopo la performance è intervenuta Antonella Clerici lasciando tutti di stucco.

Antonella Clerici contro i giudici di “The Voice”

La 66enne veneta, Elena Lastrucci ha cantato il commovente brano “Ovunque Sarai” di Irama. La sua esibizione però non ha convinto i giudici e nessuno si è girato interrompendo così il percorso di Elena a “The Voice”. La conduttrice Antonella Clerici ha assistito incredula alla scena dei giudici che non si giravano: “Lei non è brava, è bravissima. Ma perché non si girano? Io non li capisco certe volte. Lei è davvero bravissima, dai giratevi! Questa è proprio una di quelle volte in cui io non sono d’accordo“. Alla fine della performance, Antonella Clerici si è avvicinata ad Elena e si è ribellata alla decisione dei giudici dicendo la sua: “Io per una volta voglio dirvi la verità. Io certe volte proprio non vi capisco. Vi spiego. Ci sono delle volte in cui anche io da profana mi rendo conto che c’è una stonatura o qualcosa che non va. Ma perché adesso nessuno si è girato?” (Continua dopo la foto…)

La giustificazione dei giudici

I giudici di “The Voice” presi in causa da Antonella Clerici hanno voluto dire la loro sulla scelta di non girarsi per Elena. Loredana Bertè è intervenuta per prima e ha spiegato le sue ragioni: “Lei è stata bravissima, però non è il mio mondo. Io non mi sono girata per questo motivo, altrimenti l’avrei fatto. Però lei è stata bravissima“. Arisa ha invece mosso una critica sulla tecnica ed espressività della concorrente: “Secondo me tu nella parte dell’inciso tu hai utilizzato la voce impostata. Hai usato un timbro che usano un po’ anche le cantanti liriche. Hai studiato lirica? Si vede. Quella roba lì toglie un po’ di naturalezza. Nella prima parte mi hai emozionato, nella parte dell’inciso mi sei arrivata più dura. Solo questo posso dirti“.