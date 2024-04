“The Voice Senior”, ecco chi ha vinto questa edizione: “Un fenomeno”

The Voice Senior è un programma televisivo italiano di genere talent show, in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta dello spin-off di The Voice of Italy, andato in onda su Rai 2 dal 2013 al 2019. Va in onda dallo studio 2000 del Centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano ed è condotto da Antonella Clerici. I giudici sono: Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Clementino e Arisa. Ieri sera, 5 Aprile 2024, è andata in onda la finale di The Voice Senior, scopriamo insieme chi ha vinto.

“THE VOICE SENIOR”, DIANA PUDDU VINCE LA FINALE DEL TALENT

Diana Puddu, 60 anni, è la vincitrice di The Voice Senior 2024. In quattro sono arrivati a giocarsi la vittoria finale: Sonia Zanzi (team Clementino), Mario Rosini (team Arisa), Diana Puddu (team Gigi D’Alessio), Luca Minnelli (Gigi D’Alessio). Ma la casalinga sarda ha vinto i talent con il 45.06 % delle preferenze, battendo gli altri tre Superfinalisti. Gigi D’Alessio ha detto: “Lei è un fenomeno, l’emblema di The Voice Senior. Ha una voce straordinaria e stupenda”. Diana Puddu, 60 anni, è una casalinga di Quartu Sant’Elena, provincia di Cagliari. Autodidatta e appassionata di musica fin da bambina, non aveva mai cantato in pubblico fuori dalla sua terra d’origine: “Ho portato in questo talent la mia famiglia, tutti gli amici del mercato, il mare e il profumo della mia bellissima Sardegna. Non mi manca più niente”.

Diana Puddu ha trionfato a The Voice Senior. La sessantenne di Quartu ha sbaragliato la concorrenza (dodici i finalisti) e diciassette minuti dopo la mezzanotte, in diretta su Rai 1, provocando i brividi con Ti sento dei Matia Bazar, in semifinale, ha raccolto l’applauso del pubblico in studio e l’abbraccio ideale della Sardegna e dei milioni di telespettatori che l’hanno votata in tutta Italia. Il suo talento non è certo Un’emozione da poco come recita il brano di Anna Oxa che le era valso il biglietto di sola andata per la finalissima.

La sua esibizione ha incantato il pubblico, ma soprattutto coach Gigi D’Alessio che si è espresso molto chiaramente a suo favore: “Il pubblico sa”. La percentuale della vittoria non lascia dubbi sul fatto che si sia trattato di un vero e proprio plebiscito popolare: Puddu ha trionfato con il 45.06 % delle preferenze, lasciando dietro di sé il favorito Mario Rosini (Team Arisa) fermo al 28.40 %. Ora, come premio, la vincitrice avrà la possibilità di incidere uno dei brani interpretati durante il talent sotto l’etichetta discografica Warner.