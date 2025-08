“Nessuno come lui”. Incredibile impresa, l’Italia in piedi ad applaudire: è record!

Thomas Ceccon ha raggiunto la finale dei 100 metri farfalla ai Mondiali di nuoto 2025 a Singapore, imponendosi con un tempo di 50”42 nella semifinale e stabilendo un nuovo record italiano sulla distanza. Il nuotatore veneto si è classificato terzo complessivo, assicurandosi così un posto nella gara decisiva. La prestazione di Ceccon si è distinta per fluidità e sicurezza, rappresentando un netto miglioramento rispetto ai suoi tempi precedenti. Nonostante non avesse preparato specificamente questa gara, il campione ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e crescita.

«Mi sentivo bene stamattina, domani ci proviamo», ha dichiarato Ceccon ai microfoni della Rai dopo la semifinale. Ha aggiunto: «Sarà difficile, anche se con un 50”4 può scapparci qualcosa», sottolineando la consapevolezza dell’alto livello competitivo.

Ceccon ha spiegato di non aspettarsi un tempo simile, evidenziando come la sua naturale velocità nei 50 metri si sia mantenuta anche nella distanza doppia. Questa caratteristica lo pone in una posizione di rilievo tra i contendenti. Il nuotatore di Schio, già campione mondiale nei 100 dorso e oro olimpico nella staffetta 4×100 mista, conferma così la sua versatilità e il suo valore internazionale, segnando un ulteriore passo nella sua carriera.

La finale dei 100 farfalla è prevista per la sera successiva, ora locale, e rappresenterà uno dei momenti più attesi dell’intera competizione. Tra gli avversari più accreditati figurano rappresentanti degli Stati Uniti e il giapponese Honda. Ceccon si presenta all’appuntamento con determinazione e il supporto di una nazionale italiana in forte crescita. L’obiettivo è aggiungere un’altra medaglia al già ricco medagliere azzurro in questi Mondiali di Singapore. Il risultato raggiunto testimonia un’importante impresa sportiva: il miglioramento del record nazionale in una specialità considerata secondaria e la conferma di un talento in costante evoluzione.