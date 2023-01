“Ti sei mangiato le borse?”, gli haters contro Totti

Il profilo Instagram di Francesco Totti lascia ormai raramente spazio alla sua vita privata, affidata più che altro alle stories. Così è più frequente vederlo in alcune collaborazioni commerciali o sponsorizzazioni.

Totti nel post in cui è stato insultato

Ma l’ultima pubblicazione del suo Instagram ha suscitato molti commenti negativi. Qualcosa è andato storto, insomma, ma cosa?

La pubblicità della Volkswagen mostra un Totti un po’ più imbolsito e meno tonico di come il pubblico è abituato a vederlo.

E così tanti utenti hanno cominciato a offenderlo o prenderlo in giro: “Ti sei mangiato le borse di Ilary?”; “A Francé…stai a fa er doppio mento”.

Fino a un incredibile, ma forse inevitabile inclusione della sua nuova compagna, Noemi Bocchi, in questa spirale di pessimi commenti: “È per lei che sei diventato così, ti sei lasciato andare. Torna da Ilary, guarda cosa ti sta facendo questa sfasciafamiglie”.

Totti e Noemi

Nonostante non giochi più a livello agonistico, comunque, l’ex stella del calcio italiano prosegue la sua attività nel calcio a 8, dove gioca e possiede una squadra che porta il suo nome, ma anche nel padel.

Non mancano, ovviamente, commenti difensivi: “Ma come vi permettete di giudicare così la vita di una persona?”, domanda che in molti dovrebbero porsi.