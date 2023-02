Tik Tok al bando in Europa

«Per proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica, abbiamo deciso di sospendere l’applicazione Tik Tok sui dispositivi aziendali e su quelli personali registrati nei servizi per dispositivi mobili della Commissione». Ursula von der Leyen vieta Tik Tok ai suoi dipendenti. Con una email interna l’organo europeo ha chiesto ai funzionari di disinstallare l’app del social media di proprietà cinese.



Al personale è stato domandato di procedere il prima possibile, comunque non oltre il 15 marzo: a chi non rispetterà il termine verranno bloccate le app aziendali, come l’email e Skype for Business. Secondo quanto rivelato in questo modo vorrebbe proteggere i dati e i sistemi da potenziali minacce alla cybersicurezza.

Il colosso cinese dei video TikTok ha deplorato, definendola “sbagliata”, la decisione dell’Unione europea di far disattivare l’app dai dispositivi professionali dei suoi dipendenti. Lo dice un comunicato della compagnia.