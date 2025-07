Tir si ribalta in un incidente, scappano 14 milioni di api. Paura tra i residenti: “Restate in casa”

Un episodio insolito ha catturato l’attenzione pubblica nelle ultime ore: milioni di api si sono riversate improvvisamente su strade e quartieri, costringendo intere famiglie a barricarsi in casa per diverse ore. Lo sciame, apparso nel cuore della notte, ha trasformato un semplice incidente stradale in una vera emergenza pubblica.

Nel settore apicolo, il trasporto di alveari è una pratica comune, ma situazioni così fuori controllo sono estremamente rare. Le api, fondamentali per il delicato equilibrio dell’ecosistema, possono reagire in modo imprevedibile quando sottoposte a forte stress. E se a generare quello stress è il ribaltamento di un mezzo su strada, le conseguenze possono diventare tanto sorprendenti quanto potenzialmente pericolose.

Tir si ribalta: fuga massiccia di api

Intorno alle 4 del mattino, un tir carico di alveari ha subito un ribaltamento a pochi chilometri dal confine con il Canada, nella contea di Whatcom, nello Stato di Washington,. L’impatto ha causato l’apertura del rimorchio e la conseguente dispersione di milioni di api nell’ambiente circostante.

Le autorità locali, guidate dallo sceriffo, hanno invitato la popolazione a rimanere in casa per tutta la durata dell’emergenza, estesa a un raggio di 10 chilometri, e hanno bloccato il traffico sulle principali arterie interessate per evitare ulteriori rischi.

L’intervento delle autorità e le conseguenze ambientali

Nonostante la presenza di agenti e di un esperto apicoltore, la situazione è rimasta critica per diverse ore. Gli sciami hanno mostrato un comportamento aggressivo, pungendo persone e operatori intervenuti sul posto.

Solo in serata l’allerta si è progressivamente ridotta, ma molte api sono andate perdute o sono morte a causa dello stress e della mancanza di un alveare di riferimento.

Alan Woods, presidente dell’Associazione degli apicoltori dello Stato di Washington, ha segnalato la gravità del danno ambientale, sottolineando come la perdita di un numero così elevato di api in piena stagione di impollinazione rappresenti un problema serio per l’ecosistema.

Woods ha inoltre evidenziato che un intervento più tempestivo e adeguato, come l’uso di getti d’acqua per calmare gli insetti, avrebbe potuto limitare il caos generato dall’incidente.

Trasporto di alveari: l’importanza di protocolli specifici

Il presidente dell’associazione ha ricordato che il trasporto su strada di alveari è un’attività frequente e imprescindibile per il settore agricolo negli Stati Uniti. Tuttavia, ha evidenziato la necessità che le forze dell’ordine siano adeguatamente formate per gestire situazioni simili, al fine di prevenire il panico tra i cittadini e ridurre i danni all’ambiente.

Il caso di Whatcom mette in luce la criticità di una gestione coordinata e tempestiva in presenza di eventi che coinvolgono insetti fondamentali per la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi.