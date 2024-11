“Tolleranza zero”. Arriva il nuovo codice della strada: pene durissime. Ecco tutte le novità

Sta per diventare legge il nuovo disegno di legge sul Codice della Strada, pronto a introdurre importanti novità per migliorare la sicurezza sulle strade e contrastare i comportamenti irresponsabili alla guida. Già approvato dalla Camera, il testo è ora al vaglio del Senato per il via libera definitivo. Ecco i punti principali della riforma. L’utilizzo dello smartphone al volante sarà punito con maggiore severità. Le sanzioni previste vanno da 250 a 1.000 euro, accompagnate da una sospensione automatica della patente per una settimana se si possiedono almeno 10 punti. In caso di recidiva, la multa può arrivare fino a 1.400 euro, con sospensioni fino a tre mesi e una decurtazione di 8-10 punti. Se l’uso del cellulare causa un incidente, le sospensioni si raddoppiano. La tolleranza sarà zero per chi guida dopo aver bevuto. Ecco le sanzioni in base al tasso alcolemico rilevato:

Tra 0,5 e 0,8 g/l : multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

: multa da e sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Tra 0,8 e 1,5 g/l : arresto fino a sei mesi, ammenda da 800 a 3.200 euro e sospensione da 6 mesi a un anno.

: arresto fino a sei mesi, ammenda da e sospensione da 6 mesi a un anno. Oltre 1,5 g/l: arresto fino a un anno, ammenda da 1.500 a 6.000 euro e sospensione da uno a due anni.

Per i neopatentati, il tasso alcolemico tollerato resta zero per tre anni. Inoltre, chiunque venga sorpreso alla guida in stato di ebbrezza sarà obbligato a installare il dispositivo alcolock, che impedisce l’accensione dell’auto in caso di tasso alcolemico superiore a zero. La nuova normativa prevede la revoca della patente per chi risulta positivo ai test per droga, senza necessità di dimostrare l’effettiva alterazione psicofisica. La sospensione può durare fino a tre anni.Chi supera i limiti di velocità di 10-40 km/h rischia una multa da 173 a 694 euro. In caso di infrazioni ripetute nei centri abitati (due violazioni in un anno), la multa sale a 220-880 euro e la patente può essere sospesa per un periodo da 15 a 30 giorni.Maggiore attenzione alla sicurezza di ciclisti e utenti dei monopattini:

Per i monopattini saranno obbligatori targa, casco e assicurazione, con divieto di circolazione contromano e limite d’uso su strade urbane con velocità massima di 50 km/h.

Gli automobilisti dovranno mantenere una distanza minima di 1,5 metri quando sorpassano una bicicletta.Cambia il limite di potenza delle auto per i neopatentati: il divieto di guida di veicoli potenti durerà tre anni (anziché uno), con un limite di 75 kW/t e una potenza massima di 105 kW per le autovetture. Questo si applica solo a chi ottiene la patente dopo l’approvazione della legge.Per evitare multe multiple sullo stesso tratto stradale, sarà applicata una sola sanzione, la più grave, con un incremento del 33%.La riforma punta a rendere le strade più sicure, con un mix di prevenzione e sanzioni incisive, mirando a responsabilizzare i conducenti e proteggere tutti gli utenti della strada.