Tom Sizemore non ce l’ha fatta

Tom Sizemore

L’attore statunitense Tom Sizemore è morto il 1° marzo all’età di 61 anni. Il grave aneurisma al cervello per il quale era stato ricoverato dal 18 febbraio è stato fatale. La famiglia stava valutando una decisione sul “fine vita” dopo che i medici avevano comunicato che per l’attore non restavano più speranze.



Tom Sizemore è nato a Detroit nel 1961 ed è stato un attore molto conosciuto negli anni ’90, soprattutto per la sua partecipazione a film di azione come Heat, Natural Born Killers, Pearl Harbor e Black Hawk Down. Ha ricevuto una candidatura al Golden Globe per il film L’occhio gelido del testimone. Inoltre, è stato molto apprezzato per le sue interpretazioni in Salvate il soldato Ryan e La Reliquia.



Nonostante il successo, Tom Sizemore ha avuto una vita privata difficile e tormentata. È stato arrestato più volte per possesso di droga e nel 2007 è stato condannato a 16 mesi di carcere per questo reato. Nel 2003, invece, aveva subito una condanna per violenza domestica sulla sua ex compagna Heidi Fleiss.



L’attore aveva anche cercato di superare le sue dipendenze partecipando a diverse trasmissioni televisive, tra cui Celebrity Rehab with Dr. Drew, dove ha parlato apertamente della sua dipendenza dalle droghe e dei suoi tentativi di disintossicazione.